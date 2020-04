Famosos repercutem o pedido de demissão de Sergio Moro

Sergio Moro anunciou, nesta sexta-feira (24), a demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, após ter passado um ano e quatro meses como um dos integrantes da equipe do governo Bolsonaro.



A saída de Moro do Ministério foi anunciada, pouco depois do atual presidente do Brasil ter tomado a decisão de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que tinha sido indicado para tal posto pelo agora ex-ministro.



Moro disse ainda que o problema não é a troca em si, mas o motivo pelo qual Bolsonaro tomou a atitude. Segundo o agora ex-ministro, Bolsonaro quer “colher” informações dentro da PF, como relatórios de inteligência.



“O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência, seja diretor, seja superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação”, afirmou o agora ex-ministro, durante pronunciamento nesta sexta (24).



“Falei para o presidente que seria uma interferência política. Ele disse que seria mesmo”, também disse Moro.



Principalmente por meio do Twitter, como não podia deixar de ser, muitos internautas e até famosos repercutiram tal assunto.



Nomes como José de Abreu e Oscar Filho, entre vários outros, fizeram questão de comentar sobre o pedido de demissão de Sergio Moro.



“A saída de Moro gera uma enorme frustração. Tudo indica que as mudanças tão defendidas pela população ficam adiadas. Em especial a agenda anticorrupção e o combate firme ao crime organizado e às milícias. Além disso, o Brasil deveria estar focado agora na superação desta pandemia. Gastar tempo com politicagem e, ainda pior, com interesses pessoais e não coletivos, é desperdiçar oportunidades preciosas de salvar vidas”, chegou a escrever Luciano Huck, nas redes sociais.