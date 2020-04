Fãs afirmam que Gigi Hadid revelou sexo do filho. Entenda!

Um casal bastante amado pelo público é Gigi Hadid e Zayn Malik, cujo namoro, segundo os fãs, está prestes a ganhar um terceiro membro.



Tudo começou quando o site TMZ afirmou ter descoberto por meio de fontes próximas a Gigi e Zayn que a modelo estaria grávida do cantor.



Ainda segundo a publicação, Gigi estaria já em seu quinto mês de gestação, e as famílias de ambos estariam muito animadas, com tal especial novidade na vida pessoal.



Desde então, os seguidores do casal foram para as redes sociais atrás de pistas e mensagens subliminares da gravidez, e teriam encontrando uma possível evidência.



Na semana passada, Gigi Hadid comemorou seus 25 anos em uma fazenda da família na Pensilvânia, estado do nordeste dos EUA, com direito a bolo do famoso confeiteiro Buddy Valastro, presentes da família e balões, que estariam com a pista.



De acordo com os fãs do casal, a festa de aniversário também serviu de chá de revelação, pois os balões de 2 e 5 (idade dela) estavam cada um com uma fita, sendo de um deles rosa e a outra azul.



Todavia, em outro clique ela parece abraçando Zayn, e apenas o balão com a fita azul foi visto nas mãos da irmã de Bella Hadid, ou seja, teriam confirmado à família naquele momento que estavam grávidos de um menino.



E você, acha tudo isso loucura ou acha que faz sentido?







Gigi Hadid se declara a Zayn Malik no Valentine’s Day



No dia 14 de fevereiro, é celebrado o Valentine’s Day, o Dia dos Namorados em diversas partes do mundo.



Em um Instagram no qual a modelo só posta fotos tiradas por ela, Gigi compartilhou uma foto de Zayn.



“Hey, namorado. Z na fazenda. Dezembro de 2019”, escreveu ela.



Entre idas e vindas, o casal está junto há mais de quatro anos. No final de 2018, eles anunciaram o fim do romance, porém, no início deste ano, acabaram reatando.







