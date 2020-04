Fãs lamentam separação de Whindersson Nunes e Luísa Sonza

Os fãs de Whindersson Nunes e Luísa Sonza amanheceram com uma triste notícia nesta quarta-feira (29): os dois anunciaram o fim do casamento deles.



Os rumores de que a relação entre os dois estava estremecida surgiram desde o ano passado, e por meio de uma publicação de Whindersson no Instagram, a separação foi confirmada.



Após saberem disso, os fãs do casal ficaram bastante tristes com o anúncio, pois gostavam dos artistas juntos e achavam a relação entre eles muito bonita.



A mãe de Luisa Sonza, Eliane Gerloff, acabou comentando algumas mensagens deixadas pelos internautas em uma foto que havia publicado em sua página há uma semana, chamando Whindersson de genro.



“Ex-genro, né?”, escreveu uma pessoa.



“Sim, mas a admiração e amizade continuam”, respondeu ela. “Poxa, estou triste que eles tenham se separado”, comentou outra.



“Sim, eu também”, confessou Eliane Gerloff.



No Twitter, o assunto figura em três posições, entre os cinco assuntos mais comentados da plataforma, e diversos internautas lamentaram o fim do casamento.



“Tô triste com o término da Luísa e do Whindersson. Sou dessas que acredita em filme e relacionamentos eternos, sempre fico triste com esses anúncios”, chegou a dizer Lia Clark.



“Whindersson Nunes e Luísa Sonza terminaram. Tá, você ainda acredita em amor verdadeiro?”, “Acabei de acordar e já fiquei sabendo q o Whindersson e a Luísa se separaram. Como assim, meu Deus??2020, o que queres mais?”, “Whindersson Nunes e Luísa Sonza continuam sendo minha meta de casal: se apoiam, se admiram, são amigos, tem uma relação linda de cumplicidade e pelo texto postado, uma maturidade invejável. Eu admiro muito como ambos cresceram, que casal maravilhoso meus amigos”, foram algumas das declarações feitas pelos usuários.



Entenda o caso







Depois de vários boatos, desde o início do ano passado, nesta quarta-feira (29), Whindersson Nunes usou suas redes sociais para anunciar que ele e Luísa Sonza se separaram.



O humorista fez um lindo relato, destacando que tem consciência de que eles sempre serviram de inspiração para muitos casais.



“Bom, nem sabemos como explicar isso pra vocês… Nós dois sempre fomos um casal inspiração pra muita gente, e sabemos o peso que temos na vida de muitas pessoas, mas, precisamos, nesse momento, fazer com que vocês entendam que nem sempre o amor existe só quando existe casamento”, iniciou.



Ele seguiu elogiando o tempo em que estiveram juntos.



“A gente teve uma vida linda como casal e arriscamos dizer que quase perfeita, tão perfeita a ponto de entendermos que existe um momento que é preciso parar pra não estragar o que foi realmente tão lindo”.



O artista explicou a decisão de seguirem por rumos separados.



“Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso ‘relacionamento’. Estamos nos separando para maioria das pessoas. Mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro. Nos amamos e admiramos muito e se inspiramos um no outro a ponto de entender que as vezes a gente precisa parar. Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento pra poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor. A gente aprendeu muito, se ajudou muito e agora precisamos seguir nossos caminhos sozinhos.”



Whindersson deixou claro que não há outro motivo.



“Não precisam tentar procurar um motivo maior, pois não existe. A gente sabe que a partir de agora vão inventar centenas de motivos diferentes, mas a única verdade é essa: a gente cresceu, mudou, evoluiu, e seguimos caminhos diferentes, pelo menos por agora. E é só. E não, não desistam do amor, jamais, só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina, a ponto de saber o que é melhor pro amor continuar vivendo. Com amor, Whindersson e Luísa”, escreveu, assinando pelo casal.



O ex-casal começou a namorar em 2016. Em 2018, eles promoveram uma festa de casamento em fevereiro de 2018 em São Milagres do Milagres, Alagoas.







