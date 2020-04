Fator ‘extra’ muda dinâmica de tratativas entre Flamengo e Jorge Jesus

Estamos caminhando para a terceira semana do mês de abril e ainda não há sinais/indicativos de que as tratativas pela renovação contratual entre ​Flamengo e Jorge Jesus avançaram. Ainda que o contexto atual de pandemia tenha ‘diminuído’ os holofotes sobre essa questão, ela segue sendo a grande prioridade do atual campeão brasileiro e continental, afinal, é parte crucial de todo o planejamento do clube para 2020.

Como destaca o jornalista Paulo Vinícius Coelho no ​Globoesporte, as negociações ganharam um ‘ingrediente extra’, que é a escalada do aumento do euro. Na última terça (14), a moeda europeia fechou o dia cotada em R$ 5,67, quase 30% de valorização em relação à cotação do exato momento em que o Rubro-Negro fechou com Jorge Jesus em 2019: R$ 4,40. Apesar do Flamengo tentar se ‘desvencilhar’ do ônus/bônus das subidas e descidas do euro, trata-se de algo que, aparentemente, o clube carioca terá que arcar.

Em ‘favor’ do Rubro-Negro está o fato de que o aumento da moeda atinge todos os clubes do mundial, afinal, o contexto de ‘crise’ em virtude da pandemia de coronavírus é global. O Benfica, clube que flerta com a possibilidade de repatriar o comandante, terá que quitar 48,5 milhões de euros em dívidas antigas no próximo dia 24 de abril. Neste exato momento, o time da Gávea desponta como candidato mais forte a ficar com Jorge Jesus, mas segue sendo uma negociação altamente complexa pensando a médio e longo prazo.

