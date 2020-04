Federação agenda reunião com clubes para debater retorno do Paulistão 2020

​Ao passo que o Brasil vive momento de escalada no número de casos e óbitos em virtude do coronavírus, ​patrocinadores e entidades ligadas ao futebol endossam o coro pela retomada das atividades. Em São Paulo – epicentro da pandemia em solo brasileiro -, o movimento pelo reinicio do Estadual já começa a se desenhar.

De acordo com a apuração do ​Globoesporte, a Federação Paulista de Futebol (FPF) convocou os presidentes dos 16 clubes da Série A1 para uma reunião via videoconferência para o próximo dia 15 de abril, com objetivo de debater a possibilidade da retomada da competição local. No comunicado enviado às agremiações, o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, garantiu que a CBF se comprometeu a disponibilizar datas para a conclusão dos Estaduais.

Apesar do aparente ‘lobby’ pelo retorno do torneio, o Estado de São Paulo está sob regime de quarentena até o dia 22 de abril, por determinação do governador João Dória. O Paulistão 2020 foi paralisado em sua décima rodada classificatória, ou seja, ainda há duas rodadas e todo o mata-mata pendentes por disputar.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.