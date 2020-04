Felipe Araújo chora ao cantar música de Cristiano Araújo

O show de Felipe Araújo por transmissão ao vivo embalou a noite da última sexta-feira (24). O cantor cantou seus maiores sucessos em apresentação que durou mais de duas horas, para a alegria dos fãs.



Felipe Araújo sobre Cristiano: ‘Não vou mais ser tão feliz’



Bem família, o artista até apareceu ao lado do pai em determinado momento da live. Porém, o que chamou mesmo a atenção foi quando ele cantou uma música de seu irmão, Cristiano Araújo, que morreu há cinco anos em um acidente de carro.



Felipe Araújo sobre Cristiano Araújo: ‘Vivendo de saudades’



Felipe relembrou a canção É Com Ela Que Eu Estou, uma das mais famosas do saudoso sertanejo, e não segurou a emoção. Ele nem se preocupou em conter o choro e apareceu aos prantos na ocasião.



Felipe Araújo sobre Cristiano: ‘Sei que está perto de mim’



A linda homenagem emocionou os fãs, que também ficaram tocados com o momento e fizeram muitos elogios aos músicos.



Veja!



Pai de Cristiano Araújo rememora morte precoce do cantor



















Felipe Araújo está apaixonado



No início do ano, Felipe Araújo assumiu o relacionamento com a modelo Estella Defant. O cantor está muito apaixonado e sempre compartilha os momentos com ela em suas redes sociais.



Recentemente, eles até mesmo chegaram a fazer revelações sobre o início do romance. Em uma brincadeira de perguntas e respostas sobre namoro no Instagram, Felipe contou que foi a amada quem teve a iniciativa para o primeiro beijo.



“Sou uma mulher ligeira”, brincou Estella na ocasião.



O romance entre Felipe e Estella veio a público logo após um rápido envolvimento dele com Munik Nunes, a campeã do BBB16 e ex-Power Couple.