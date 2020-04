Felipe Dylon pega onda em plena quarentena

Não é nada fácil encarar o marasmo do isolamento social e nem todo mundo tem cumprido as orientações das autoridades de saúde, que, na tentativa de evitar o contágio em massa, determinou um período de quarentena. Nesta segunda-feira (20), Felipe Dylon pegou sua prancha e foi, normalmente, pegar onda na Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro.



Felipe Dylon malha em praia no Rio de Janeiro



Na capital fluminense vigora uma determinação para que turistas e moradores não frequentem as praias durante o período de quarentena. De bermudão e bastante tranquilo, Felipe só queria saber das manobras e de apreciar o mar. O canto tem sido visto também caminhando com a mãe, Maria Lucia Priolli, ou com os cachorros.



O isolamento social, no Rio de Janeiro, está fixado até o dia 30 de abril, segundo decreto do governo do Estado, com objetivo de conter o contágio do novo coronavírus.



Durante a pandemia, está suspensa a frequência, pela população, de praias, lagoas, rios e piscinas públicas.



Felipe Dylon troca beijos com a namorada no Rio de Janeiro







No ultimo dia 25 de março, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que passaria a fichar e fotografar turistas e moradores que frequentarem praias e pontos turísticos.



Por enquanto, as praias que estarão dentro desta ronda são Copacabana e Ipanema, ambas na Zona Sul. Point de surfistas, o Arpoador é um pequeno trecho entre as duas praias.



Além delas, o Pão de Açúcar, Corcovado, e a região portuária também estão sob essa vigilância.



Um documento entregue à polícia instruía o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) a “abordar e qualificar criteriosamente os usuários das praias e aqueles que estejam concentrados em outras áreas de interesse turístico, assim como tirar foto e encaminhar para o sistema da P-2 (serviço reservado do batalhão)”.



Alguns meses após a separação, Felipe Dylon assume namoro