Felipe Simas sobre o coronavírus: ‘Nunca me senti assim na vida’

Nesta segunda-feira (20), Felipe Simas foi um dos convidados no retorno do programa Encontro. Assim como milhares de brasileiros, o ator foi um dos casos confirmados do novo coronavírus e falou dos sintomas e as medidas tomadas para proteger sua família.



Irmão de Gaby Amarantos está em estado grave com COVID-19



“Eu me sinto 100%. Tive o primeiro sintoma segunda-feira retrasada. Tive muita dor de cabeça, dor no corpo e febre alta, mas não tive nada de espirro ou tosse, que ajudou a não contaminar o restante do pessoal na casa. A partir daí, rapidamente me isolei no meu quarto, enquanto minha mãe pegou os meus dois filhos mais velhos, o Joaquim e Maria. Então, eu passei um tempo isolado. Acho que nunca passei tanto tempo isolado. É difícil, mas eu tinha certeza que passaria por isso”.



Felipe Simas, assim como muita gente, também disse que nem imagina onde contraiu a doença.



Carlos Villagrán sobre a pandemia: ‘Covid-19 é um engano, não existe’



“Eu não faço ideia. Eu passei o final de semana com os meus filhos e esposa. Eu saí duas vezes e fui a padaria, mas eu amanheci com os sintomas”.



Felipe ainda completou que a família “sentiu o baque”, elogiou a força de sua esposa, Mariana Uhlmann e que hoje era o primeiro dia que a rotina da família iria voltar ao normal.



Ator da Broadway amputa perna após complicações da COVID-19



“Eu estava em casa 24 horas. Estava começando a dominar a rotina com as crianças. […] Acho que a família inteira sentiu o baque com essa doença. Hoje é o primeiro dia que a gente tá retomando essa normalidade. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer a Mari que tá no quarto nos assistindo. Ela foi muito forte. Foi impressionante a força que ela teve. Apesar da dificuldade ela suportou as noites mal dormidas, os dias amanhecendo e ela tendo que fazer tudo sozinha. Então quero agradecer o companheirismo dela”.



MC Diego Bruno é mais uma vítima da Covid-19