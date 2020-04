Fernanda Gentil retoca o cabelo da esposa: ‘Muito amor’

Fernanda Gentil não conteve a alegria ao tingir o cabelo da esposa, Priscila Montandon. Nesta terça-feira (28), a apresentadora do Se Joga, publicou o vídeo da série Confinamento em Casal, no Instagram.



“Retocando o mal pela raiz. Se hoje é terça, é dia de Confinamento em Casal! E o episódio de hoje poderia ter doses de caos, gritaria, desconfiança e confusão, mas acabou em muito amor e com um resultado incrível (mais um dom meu descoberto, mal aê). Eu chorei de rir todas as vezes que assisti, espero que sirva pra animar a quarentena de vocês também! Bom episódio”, brincou ela.



Os fãs do casal resolveram comentar a postagem:



“Meninas ,amo vocês”, “Meu Deus como você é desajeitada”, “Tá ficando ótimo”, “Rachei com esse vídeo, o melhor”, opinaram.







Chique! Lua de mel nas Maldivas



Fernanda Gentil está sendo frequentemente vista pelos espectadores da TV Globo durante o período da tarde por ser, ao lado de Érico Brás e Fabiana Karla, apresentadora do Se Joga.



Em fevereiro, ela viajou em lua de mel com a esposa, Priscila Montadon, para as Ilhas Maldivas, compartilhando no Instagram fotos do resort de luxo na qual estão hospedadas.



“E assim será nosso carnaval esse ano; no bloco Lua de Mel”, escreveu ela, em uma das legendas.



“O mar das Maldivas é surpreendente mesmo”, disse a jornalista em outra publicação.



“Melhor parte do sonho”.



Fernanda Gentil sobre diminuição dos seios: ‘Me incomodava’



Em janeiro, Fernanda compartilhou com seus seguidores um clique na qual aparece ao lado da amada.



“A melhor parte desse sonho real é ele ser com você”, escreveu Fernanda na legenda da foto.



Muitos comentários foram feitos as duas, elogiando a relação delas e o quão bonito é o amor cujo elas estão vivendo.



“Lindas!”, declarou Mônica Iozzi.



“Que gracinha”, “Amo um casal”, “Vocês são as coisas mais lindinhas desse mundo todo”, disseram outros seguidores de Fernanda Gentil.