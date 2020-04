Fernanda Paes Leme fala como mudou depois do coronavírus

Fernanda Paes Leme é uma nova pessoa depois do coronavírus. Após ter contraído o Covid-19, a atriz passou 23 dias isolada no apartamento onde mora, localizado no Rio de Janeiro.



Agora, finalmente curada, ela está com sua família em São Paulo e atuando em projetos sociais para ajudar os menos favorecidos durante esse período de pandemia, que vem assolando o mundo inteiro.



Em entrevista para Marie Claire, Fernanda contou que está com outra mentalidade depois de ter passado por esse susto e que não está romantizando a situação, apenas vendo a fragilidade da vida.



“Tive incertezas, inseguranças, senti medo. Sem dúvidas sou uma pessoa antes e depois do teste do coronavírus. Sem romantizar absolutamente nada, depois que passou me deixou aliviada, mas não tranquila. Estou muito realista em relação a tudo, não me vejo fazendo planos de absolutamente nada. Temos que viver um dia de cada vez.”, declarou.



Sobre o que ela acha que vai acontecer com o mundo depois que essa situação melhorar, a atriz afirmou que acredita que apenas as pessoas que têm compaixão irão passar por uma transformação, porém acha que tem muita gente que vai continuar com o mesmo pensamento de sempre.



“Só vai se transformar aqueles que têm compaixão. Mais que empatia, compaixão mesmo. Muita gente não tem, temos visto isso. Por exemplo, as pessoas que podem estar em casa e não estão. (…) Gosto desse otimismo que o mundo não vai ser o mesmo, é uma coisa óbvia, mas ainda tem gente que vive em uma bolha, que não saiu dela durante essa pandemia e que vai continuar, como se estivessem de férias. Fico brava com isso”, desabafou.



Sobre si mesma, ela refletiu que além das mudanças citadas, ela também está com uma nova visão de sua família, valorizando mais a companhia deles.



“Eu estava acostumada a ficar distante da minha família, moro sozinha desde os 19 anos. Mas estar sozinha doente me fez sentir muita falta deles, principalmente de valorizar os momentos que estava com eles. Às vezes estava com eles, mas ficava no celular. Aprendi a dar valor a pequenas coisas do dia a dia. Por exemplo, outro dia a minha mãe pintou meus cabelos brancos, isso foi algo inédito, nunca tínhamos feito isso juntas”, contou.



Fernanda Paes Leme quer ajudar na cura do coronavírus



Dias após ter se curado do novo coronavírus, Fernanda Paes Leme contou aos fãs do Instagram, no último dia 14, que vai contribuir para o combate à doença.



A atriz revelou que está no processo para doar plasma para as pesquisas que estão sendo realizadas para a busca da cura do vírus.



“Liguei no Hospital Albert Einstein, para saber sobre a pesquisa de doação de plasma. Já fiz a primeira etapa da entrevista. Vamos ver, né? Não sei quais são todos os critérios necessários para ser aceito, mas quem sabe eu consigo fazer isso, doar para as pesquisas e ajudar de alguma forma”, chegou a afirmar a apresentadora e atriz, na frente das câmeras.