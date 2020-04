Fernanda Souza sobre live de Thiaguinho: ‘Quatro horas no mínimo’

Não é porque se separaram em outubro de 2019, que Fernanda Souza parou de prestigiar o talento de seu ex-marido, o cantor Thiaguinho.



Nesta quinta-feira (23), o músico fez uma live show para entreter o público na quarentena e, principalmente, arrecadar donativos para ajudar famílias e entidades, vítimas da pandemia causada pela Covid-19.



“Daqui a pouco você vai ter mais um lugar para doar, que é a live de Thiago André. Arrasta aí, Dezzi, vamos arrecadar muitos quilos de alimentos para quem precisa”, comentou ela, nos stories da rede social.



A atriz curtiu tanto a apresentação, que fez uma solicitação:



“Quatro horas no mínimo”, referindo-se ao tempo da live.



Os fãs não param de torcer por uma reconciliação.







Ex-casal conversa na internet







No início do mês, Bruno e Marrone fizeram uma live nas redes sociais. Thiaguinho aproveitou o momento para lembrar quando Bruno cantou em seu aniversário, em março do ano passado.



Em sua conta no Instagram, o cantor compartilhou um vídeo da festa, que foi uma surpresa da ex-mulher Fernanda Souza.



“TBT do dia que tive uma live de verdade do Bruno só para mim. A festa de aniversário mais inesquecível da vida”, escreveu ele.



A atriz agitou a web ao comentar a publicação.



Aretha Oliveira sobre Fernanda Souza: ‘Amizade abençoada’



Fernanda Souza posa com decote e estampa sorrisão



“Caraca! Foi demais”, escreveu Fernanda.



“Que momento”, respondeu Thiaguinho.



“Foi literalmente o caraca, ‘muleke’, que dia, que isso”, escreveu a artista citando um trecho da música Caraca, Muleke, de Thiaguinho.



“Obrigado pela surpresa! Você é f***”, respondeu o cantor.



O casal anunciou a separação em outubro do ano passado após oito anos de união.



Não demorou muito para que os fãs lotassem a publicação de comentários pedindo a volta do casal.



“Voltem, vocês eram o melhor casal desse Brasil”, escreveu uma internauta.