Ferrugem confirma segunda live show beneficente

Diversos cantores têm adotado a live show como forma de entreter o público, nesse período de isolamento social, e, além disso, uma bela maneira de ajudar o próximo, na arrecadação de donativos às vítimas atingidas pela Covid-19.



Ferrugem, um dos maiores nomes do pagode no país, anunciou sua segunda live beneficente que acontecerá no dia 22 de maio, às 20h, em seu canal oficial no YouTube.



O objetivo do encontro, assim como foi o anterior, é solicitar doações para ajudar famílias afetadas pelo novo coronavírus.



Desta vez, o cantor trará um repertório com os maiores sucessos de seu primeiro DVD, Prazer, Eu Sou Ferrugem, que conta hoje com mais de 364 milhões de views no YouTube.



“A primeira live foi linda, conseguimos arrecadar muitos alimentos para quem precisa. Pensamos, por que não fazer uma live com as músicas preferidas do público? Vai ser demais, estou super animado e ansioso”, contou o famoso.







Solidariedade







Diversos artistas estão realizando lives durante a quarentena do novo coronavírus, muitas com um número bastante expressivo de visualizações.



No início de abril, o cantor e compositor Tiee realizou uma transmissão ao lado de seu grande amigo, Ferrugem, e ambos realizaram a primeira roda de samba virtual beneficente.



Por serem os maiores nomes do gênero atualmente no Brasil, a dupla conseguiu 400 mil acessos simultâneos no Youtube, sendo que nesta terça-feira (07) a live já conta com mais de cinco milhões de visualizações.



Porém, a melhor parte com certeza foi o fato de que, em três horas de live, Tiee e Ferrugem arrecadaram mais de 40 toneladas de alimentos por meio de doações no aplicativo Ame Digital, além de amigos e parceiros dos músicos.



A live aconteceu no canal do YouTube do cantor Tiee, que obteve mais de 130 mil inscritos novos na plataforma de vídeos após o anúncio da ação e mais de 100 mil seguidores em seu Instagram (@tieeoficial).



O repertório contou com músicas que marcaram a história do samba no Brasil e sucessos de Ferrugem, como Pirata e Tesouro e Até que enfim. Sucesso do Tiee como Porradão e Modo Avião não ficaram de fora.



A fintech inovou ao lançar lives com doações em tempo real pelo app com o objetivo de ajudar com unidades impactadas diretamente pela pandemia do COVID-19.



As doações serão entregues para instituições que atuam em âmbito nacional, como Ação da Cidadania, UNICEF, Cruz Vermelha Brasileira e Médicos Sem Fronteiras, que farão a distribuição das cestas básicas. A ação foi uma parceria da Som Livre com a Ame Digital.



