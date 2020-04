Festa no BBB20 terá show de Dua Lipa e Marília Mendonça

A celebração desta quarta-feira (22), terá um gostinho especial para os quatro semifinalistas da vigésima temporada do BBB20. Inspirada no reality gastronômico Mestre do Sabor, que estreia sua segunda temporada na Globo no dia 30 de abril e, no dia 5 de maio no GNT, a penúltima festa desta edição vai presentear os brothers com um cardápio feito por dois chefs que integram o elenco: pelo apresentador Claude Troisgros e pela mestre Kátia Barbosa.



A cenografia da festa também será inspirada na competição.



“Fico muito feliz em participar de algo que possa trazer a eles um conforto, uma alegria a mais. Temos que agradecer à tecnologia, que nos proporciona isso, mas também à gastronomia. Afinal de contas, saborear uma comida preparada com carinho e amor faz com que a gente possa sentir o afeto ali, mesmo de longe”, disse a chef.



Claude também ressalta que o cardápio está sendo preparado com todo o zelo para os participantes do BBB. “Espero que eles curtam o menu, que foi pensado de maneira muito especial por mim e pela Kátia, para eles. Se eles se divertem, nós nos divertimos”, comentou o chef e apresentador.



Já a música será muito bem representada por artistas do cenário nacional e internacional. Presença certa em várias festas do BBB 20 com o hit “Don’t Start Now”, desta vez, a cantora inglesa Dua Lipa vai surpreender os participantes com uma apresentação virtual preparada especialmente para os brothers. Ou seja, não vai faltar coreografia de “Tamborzin tamborzin” na pista de dança.



A noite ainda será animada por números de Marília Mendonça, Jota Quest, Anavitória, Daniela Mercury e César Menotti & Fabiano. Tem diversão garantida na reta final do BBB 20!



O BBB20 tem direção geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar de segunda à sábado logo após Fina Estampa e, aos domingos, após o Fantástico.



