FIFA 21: provável data de lançamento, novidades previstas, preço e consoles compatíveis

​A pandemia de coronavírus atingiu o futebol como um todo. As competições estão paradas, outras foram postergadas. Enfim, é impossível cravar o que vai acontecer no restante de 2020. No entanto, os fãs do esporte mais popular do planeta estão à espera da chegada de uma nova versão do principal game da modalidade. Sim, o Fifa 21 vem aí.

Ainda não existe uma data oficial para o lançamento por parte da EA Sports, mas a tendência é de que, se tudo começar a voltar ao normal, ele ocorra no final do mês de setembro – por volta do dia 25. Porém, como destaca o site ​Goal.com, é possível que, para aqueles que adquirirem o jogo na pré-venda ou tenham acesso adiantado, o mesmo esteja disponível no dia 21. No que se refere a valores, a informação atual é de que seguirá as últimas edições, ficando por volta de R$ 250,00. Além disso, é importante salientar que, a princípio, o Fifa 21 estará disponível para PS4, Xbox One e PC. Ou seja, não há ainda a garantia de que o game será compatível com a nova geração de consoles – PS5 e Xbox Series X, que em breve devem estar à disposição do mercado.

Como novidades, aposta-se em algumas: melhorias na jogabilidade e no mercado de transações no Modo Carreira e presença de novos Ícones do FUT, como David Beckham, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn e Francesco Totti. Mas a principal delas pode ficar por conta da utilização do VAR, tecnologia que passou a ser adotada no futebol para dirimir dúvidas da arbitragem. Ou seja, tudo indica que vem mais um game de sucesso por aí. E você, aposta em quem para estampar a capa do jogo: ​Neyma​r? Salah? Mbappé? Haaland? Jadon Sancho? Dybala? De Bruyne? A expectativa é, sim, muito grande.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.