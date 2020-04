Fifa bate martelo sobre data de novo Mundial de Clubes, diz jornal espanhol

​A Fifa, com pompa e tudo, havia confirmado para 2021 a primeira edição do novo Mundial de Clubes. No entanto, a pandemia de coronavírus obrigou a entidade a mudar seus planos. Agora, segundo o ​jornal espanhol As, a competição foi remarcada para junho de 2022, também na China. A notícia, porém, ainda não é confirmada de forma oficial.

povo reclamando da falta q o futebol tá fazendo… 2022 vai ser um saco aguentar clubista! Copa do Mundo seguido de Mundial de Clubes — Gus (@gustamartns) April 14, 2020

A mudança, obrigatoriamente, irá ocorrer. Como a Eurocopa e a Copa América, que seria disputadas em 2020 foram transferidas para o ano que vem, não há calendário suficiente para manter o Mundial na data inicialmente prevista. Por isso, foi levantada a possibilidade, também, de levá-la para o final de 2021 ou para 2023. Agora, se a alteração informada pelo periódico realmente for verdadeira, o Mundial terá suas partidas apenas cinco meses antes da próxima Copa do Mundo, que será jogada em dezembro de 2022.

Sério que vocês ainda tão pensando se o São Paulo vai bater de frente ou não com o Flamengo se o Cavani vir? Isso aí já acontece. A única dúvida existente hoje, é a respeito de quem a o São Paulo vai enfrentar do mundial de clubes. #WelcomeCavani pic.twitter.com/iJ8ZFYbTc2 — Belmiro (@lucasbelmm) April 14, 2020

A Fifa vê neste novo torneio, a ser realizado de quatro em quatro anos para ocupar a janela deixada pela extinta Copa das Confederações, a possibilidade de juntar grandes equipes do planeta em um só país. No total, seriam 24 postulantes ao título. Por isso, o nome: Super24.

