Filha de Beyoncé e Jay-Z Blue ensina como lavar as mãos

Em meio à pandemia do novo coronavírus, nunca é demais falar sobre maneiras de prevenção. E lavar as mãos continua sendo uma maneira eficaz de evitar contaminação pelo Covid-19.



No sábado (18), Tina Knowles, mãe de Beyoncé, postou um vídeo de sua neta, Blue Ivy Carter, no qual a menina ensina a maneira correta de lavar as mãos. A avó-coruja chamou o vídeo de Spa da Ivy.



“Minha brilhante neta Blue fez esse experimento para mostrar como lavar as mãos e combater esse vírus”, legendou.



Nas imagens, Blue Ivy, de 08 anos, mostra um prato com água e pimenta para simular o vírus. A menina, então, lava as mãos sabonete e coloca um dedo dentro do prato, o que faz com que a pimenta se espalhe.



“É por isso que é muito importante lavar as mãos. Se suas mãos ficarem sujas, você pode ficar doente”, alertou a filha de Beyoncé e Jay-Z.



Estilosa como a mãe



Recentemente Blue Ivy desfilou seu estilo durante uma partida de basquete, entre o Los Angeles Clippers e o Los Angeles Lakers no Staples Center.

Acompanhada pelo pai, a pequena causo de cabelo trançado, jaqueta personalizada e uma bota da grife Fendi, avaliada em R$ 5 mil.



