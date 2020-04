Filha de Bruce Willis posa nua para celebrar Dia da Terra

Nesta quarta-feira (22), comemora-se o Dia da Terra, e diversos famosos estão compartilhando nas redes sociais suas comemorações pessoais.



Tallulah, filha de Bruce Willis e Demi Moore, também compartilhou algumas fotos em comemoração, estando nua em dois dos cliques que aparece curtindo a natureza.



“Eu me rendo a você, mamãe natureza. Muito obrigada!”, escreveu ela na legenda da publicação.



Vale ressaltar que outra foto mostra um momento de sua infância, quando Tallulah era criança e estava no colo do pai.







Bruce Willis e sua ex, Demi Moore, estão fazendo quarentena juntos, com suas três filhas mais velhas. Os fãs ainda não entenderam porque o ator foi se isolar com a ex-mulher, deixando sua atual esposa e filhas em sua casa.



Os fãs do casal logo perceberam o comentário que a esposa de Willis, Emma Heming, deixou na foto que Demi Moore postou de toda sua família fazendo quarentena juntos.



Demi legendou a foto dizendo ‘A família criando laços’. Emma fez um comentário na imagem, dando a entender que não está em isolamento social com eles.



Ela escreveu: “A família criando laços da melhor forma… amo vocês e sinto sua falta”.



As pessoas estão se perguntando porque Bruce não está fazendo quarentena com sua esposa e suas filhas menores, Evelyn e Mabel.



Bruce Willis e Emma Heming estão casados há mais de 10 anos.



Desde sua separação, Bruce e Demi se dão super bem, e se tornaram amigos.



Recentemente no aniversário do ex, ela publicou uma foto da época em que estavam casados para parabenizá-lo.



“Feliz aniversário, Bruce! Obrigada pelos três maiores presentes da minha vida”, legendou no clique.



Os atores foram casados entre 1987 a 2000, e tiveram três filhas: Rumer, Scout e Tallulah.







