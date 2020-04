Filha de Demi Moore fala de isolamento com os pais

Scout Willis, filha de Bruce Willis e Demi Moore, explicou em seu podcast Dopey o motivo do pai ter ficado de quarentena com ela, suas irmãs Rumer e Tallulah e a mãe em Idaho, em vez de com sua atual esposa Emma Heming e suas duas filhas menores em Los Angeles.

Bruce viajou mais cedo para Idaho, e a mulher teve que ficar na Califórnia, esperando os resultados de uns exames da filha, quando precisaram cumprir isolamento social, sem poder viajar.

Scout comentou que esse foi o verdadeiro motivo, e confessou que está amando a quarentena com os dois pais juntos, 20 anos depois de sua separação.

“Foi muito engraçado ter meus pais juntos outra vez na casa em que eles nos criaram”, explicou Scout. “Estou muito agradecida por estar com minha família.”, indicou.

Quando questionada sobre qualquer momento tenso, Scout observou que todos em sua família imediata estão sóbrios.

“Todos sabemos como nos comunicar tão bem agora por causa disso”, disse ela. “Estou em um bom lugar para lidar com qualquer intensidade emocional que surja com as pessoas.”, justificou.

Recentemente Demi Moore escreveu sobre seu relacionamento amigável com Bruce em suas memórias, Inside Out.

“É uma coisa engraçada de se dizer, mas tenho muito orgulho do nosso divórcio”, escreveu ela no livro. “Não foi fácil no começo, mas conseguimos mudar o coração do nosso relacionamento, o coração do que criou nossa família, para algo novo que proporcionou às meninas um ambiente amoroso e solidário com os dois pais. Nós nos sentimos mais conectados do que antes do divórcio.”.



Quarentena em família



Bruce Willis e sua ex, Demi Moore, estão fazendo quarentena juntos, com suas três filhas mais velhas. Os fãs ainda não entenderam porque o ator foi se isolar com a ex-mulher, deixando sua atual esposa e filhas em sua casa.

Os fãs do casal logo perceberam o comentário que a esposa de Willis, Emma Heming, deixou na foto que Demi Moore postou de toda sua família fazendo quarentena juntos.

Demi legendou a foto dizendo ‘A família criando laços’. Emma fez um comentário na imagem, dando a entender que não está em isolamento social com eles.

Ela escreveu: “A família criando laços da melhor forma… amo vocês e sinto sua falta”.

As pessoas estão se perguntando porque Bruce não está fazendo quarentena com sua esposa e suas filhas menores, Evelyn e Mabel.

Bruce Willis e Emma Heming estão casados há mais de 10 anos.



Demi Moore inova em pose para foto com cachorro



Demi Moore congratula Bruce Willis por seu aniversário: ‘Obrigada’



Demi Moore: ‘Meu vício pelo Ashton foi o mais devastador’