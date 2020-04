Filme faz Shailene Woodley terminar namoro

Shailene Woodley se separou de seu namorado, o jogador de rugby Ben Volavola depois que um papel no cinema a fez perceber que não estava pronta para ‘se comprometer totalmente’ com um relacionamento.

A estrela de Big Little Lies se abriu à revista Bustle sobre seu status de relacionamento, admitindo que ela havia decidido ficar sozinha durante a pandemia de coronavírus após a separação.

“Eu estava em um relacionamento com alguém e estávamos muito no caminho do casamento e dos filhos”, disse ela. “(Mas durante as filmagens de Endings, Beginnings percebi que ainda estava em uma idade em que não era capaz de me comprometer completamente. Não podia estar disponível para ele da maneira que queria”, justificou.

Shailene interpreta Daphne no novo filme Endings, Beginnings, com o filme acompanhando sua personagem enquanto dorme com duas melhores amigas depois de fazer um voto de seis meses de celibato. O diretor, Drake Doremus, deu ao elenco um resumo de 80 páginas do filme e disse-lhes para improvisar o resto – e foi esse processo que fez a atriz de 28 anos perceber os problemas em seu relacionamento.

“O improviso de um filme inteiro faz com que você seja sincero de uma maneira que, mesmo em sua própria vida, você não seja sincero”, explicou ela. “Por causa desse estado bruto e vulnerável a que nos submetemos ao interpretar esses personagens, aprendi muito sobre o que estava e não estava funcionando na minha vida pessoal.”, afirmou.

Mas agora ela não tem nenhum pretendente em potencial para se distrair, Shailene está totalmente focada no crescimento pessoal durante a pandemia global de saúde.

“Eu estava tentando usar relacionamentos para me distrair de me conhecer”, explicou ela. “(Agora) não posso fugir de mim mesma. Posso tentar, mas minha casa não é tão grande.”, brincou.







Problemas de saúde



Shailene revelou recentemente que enquanto filmava Divergente lidou com ‘uma situação profundamente pessoal e muito assustadora’.

“Eu fiquei muito, muito doente quando estava com 20 e poucos anos. Enquanto eu estava trabalhando em Divergente eu estava pegando pesado e também estava lutando com uma situação física profundamente pessoal e muito assustadora”, declarou Shailene.

Por conta destes problemas de saúde, Woodley chegou a recusar diversas ofertas de trabalho e a cogitar um término definitivo para sua carreira.

“Eu cheguei em um ponto em que não tinha mais opção, precisei me render e desistir da minha carreira. Isso trouxe pensamentos negativos que ainda se fizeram presentes muitos anos na minha cabeça”, explicou ela.

Durante a conversa, Shailene não chegou a mencionar qual era a doença, mas prometeu que um dia tornará publica essa informação.

“Agora eu já estou no outro lado, graças a Deus”, concluiu a atriz, que também integra o elenco de Big Little Lies.