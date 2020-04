Fina Estampa: Amália ganha aliança de noivado de Rafael

O relacionamento de Amália (Sophie Charlotte) e Rafael (Marco Pigossi) está mesmo cada vez mais sério, em Fina Estampa, novela que está sendo reprisada, na faixa das 21h da Rede Globo.



No capítulo de quinta-feira (23), o rapaz, aliás, deve chegar até a surpreender a amada, com uma aliança de noivado.



Na ocasião, ninguém mais, ninguém menos que Antenor (Caio Castro) deve aparecer, de surpresa, na casa de Griselda (Lilia Cabral), pedindo para participar da festa de noivado da própria irmã.



Fina Estampa foi escolhida para substituir Amor de Mãe, que teve as gravações interrompidas, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Confira o resumo completo do capítulo:



Tereza Cristina diz a Renê que passou o Le Velmont para o seu nome. Teodora decide conversar com Griselda. Quinzé se desentende com Wallace, que acaba desmaiando. Esther discute com Paulo e desconfia de Marcela. Esther afirma a Paulo que irá se separar dele. Griselda confessa a Celeste que gostaria de morar em uma casa em frente à de Tereza Cristina. Rafael dá uma aliança de noivado para Amália. Esther marca sua fertilização. Paulo se embriaga, e Renê cuida do cunhado. Antenor chega à casa de Griselda e pede para participar da comemoração do noivado de Amália.