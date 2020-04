Fina Estampa: Antenor faz proposta para Patrícia

Em Fina Estampa, da TV Globo, desta segunda-feira (27), Antenor (Caio Castro) não desiste e tenta convencer Patrícia (Adriana Birolli) a dormir com ele. O rapaz quer a atenção da jovem a qualquer custo.



Tereza Cristina sofre uma ameaça. Íris e Alice vasculham a despensa da mansão Velmont. Antenor tenta convencer Patrícia a dormir com ele. Vanessa fala mal de Tereza Cristina, e Severino a repreende. Patrícia pede abrigo na casa de Paulo. Renê oferece carona para Vanessa. Crô defende Solange de Baltazar. Tereza Cristina tem uma alucinação.



Fina Estampa foi a novela escolhida para ser reprisada na faixa das 21h, no lugar de Amor de Mãe, pois a Rede Globo aderiu às recomendações dos órgãos de saúde e interrompeu as gravações de suas produções durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus. A trama foi escrita por Aguinaldo Silva, com o geral e núcleo de Wolf Maya e foi ao ar, originalmente, de 22 de agosto de 2011 a 23 de março de 2012.