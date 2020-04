Fina Estampa: Griselda consegue comprar a casa dos sonhos

O capítulo de quinta-feira (30) vai ser de ainda mais celebração e alegria, principalmente para ninguém menos que Griselda (Lilia Cabral), em Fina Estampa, novela que está sendo reprisada, atualmente, na faixa das 21h da Globo.



Tudo porque, depois de muito batalhar e insistir, a grande protagonista do folhetim vai conseguir comprar a casa que tanto sonhou, no mesmo condomínio em que mora Tereza Cristina (Christiane Torloni).



Vale lembrar que a vilã tem sentido muito ciúme de Griselda, principalmente por conta da aproximação do marido, Renê (Dalton Vigh), e da protagonista.



Como já era de se esperar, Griselda, claro, vai receber muito amor e ainda mais carinho, de toda a família, após mais esta realização na vida nova.



Fina Estampa foi a novela escolhida para substituir Amor de Mãe, que teve as gravações paralisadas, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Confira o resumo completo do capítulo:











Celeste convence Griselda a procurar Antenor. Tereza Cristina se enfurece quando Íris fala com Renê sobre seu passado. Todos chegam à casa de Griselda para aguardar a assinatura da escritura da casa. Tereza Cristina ofende Griselda, e Vilma ameaça denunciá-la. Íris e Alice tentam invadir o quarto de Marcela. Marcela manda um recado para Paulo. Griselda consegue comprar sua casa no Marapendi Dreams e começa sua sociedade com Celeste no restaurante.