Fina Estampa: Guaracy surpreende Griselda com um beijo

Griselda (Lilia Cabral) vai ser surpreendida, mais uma vez, no capítulo de sexta-feira (1) de Fina Estampa, novela que está sendo reprisada, atualmente, na faixa das 21h da Globo.



Tudo porque ninguém mais, ninguém menos que Guaracy (Paulo Rocha) vai beijar a grande protagonista do folhetim.



Ela, entretanto, parece estar cada vez mais interessada em ninguém menos que Renê (Dalton Vigh), que é casado com Tereza Cristina (Christiane Torloni).



Fina Estampa foi a novela escolhida para substituir Amor de Mãe, que teve as gravações suspensas, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Marcela vai à casa de Paulo. Vanessa tenta se aproximar de Renê. Wallace esconde de Teodora que voltou a sentir a dores no peito. Carolina finge ser Letícia e conversa com Juan. Teodora implora para Quinzé deixá-la se aproximar de Quinzinho. Guaracy beija Griselda. Marcela entrevista Wallace. Esther pede para Danielle conversar com Paulo. Griselda avisa que fará uma reunião de família. Teodora procura Griselda.