Fina Estampa: Paulo e Esther discutem feio mais uma vez

A novela Fina Estampa (2011) está com sua reprise especial no ar, na faixa das 21h, substituindo Amor de Mãe, trama que paralisou suas gravações, seguindo as normas de saúde em relação a pandemia da COVID-19.



Está prevista para ir ao ar no capítulo desta terça-feira (21), a cena onde Paulo e Esther tem mais uma grande discussão. O assunto: Paulo não quer dar o braço a torcer, de maneira alguma, para apoiar a esposa no sonho de ser mãe, através de uma fertilização in vitro.



E mais sobre o capítulo de Fina Estampa: