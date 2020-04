Fina Estampa: Quinzé e Dagmar terminam após noite quente

Quinzé (Malvino Salvador) e Dagmar (Cris Vianna) vão viver um romance completamente relâmpago, em Fina Estampa, novela que está sendo reprisada, atualmente, na faixa das 21h da Rede Globo.



O próprio filho de Griselda (Lilia Cabral), aliás, vai ser o responsável pelo fim do relacionamento, principalmente por conta do que ainda sente por Teodora (Carolina Dieckmann).



Durante uma quente noite de amor com Dagmar, o funcionário de Guaracy (Paulo Rocha) acaba chamando a atual pelo nome da ex, causando o maior climão.



Como já era de se esperar, completamente indignada com tudo que aconteceu, Dagmar, então, enche Quinzé de tapas e o expulsa de sua casa.



Ele bem que tenta se desculpar, mas acaba levando um belo balde de água na cabeça, indo embora sem nem olhar para trás.



Vale lembrar que, pouco tempo depois de ter dado à luz o filho dos dois, Quinzinho, Teodora decidiu abandonar Quinzé e o herdeiro, principalmente para ficar com o lutador Wallace (Dudu Azevedo), deixando o filho de Griselda, claro, completamente abalado.



Já Dagmar teve que lidar com a raiva do próprio filho, Leandro (Rodrigo Simas), depois que decidiu namorar Quinzé.



Griselda, aliás, viu a vida mudar, principalmente após ter ganhado na loteria e ficado milionária, na novela de muito sucesso na Globo.



Decidida a se mudar do local onde mora, para uma casa maior, ela, então, optou por tentar comprar a residência que fica bem em frente à mansão de ninguém mais, ninguém menos que Tereza Cristina (Christiane Torloni).



A vilã, claro, deve fazer o possível e o impossível, na hora de tentar impedir que a protagonista da trama seja sua vizinha, principalmente por conta do ciúme que sente, da relação do marido, Renê (Dalton Vigh), com Griselda.



Fina Estampa foi escolhida para substituir Amor de Mãe, folhetim que teve as gravações interrompidas durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



