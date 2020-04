Fina Estampa: Tereza Cristina dificulta compra de Griselda

Griselda (Lilia Cabral) realmente viu a vida mudar, após ficado milionária, em Fina Estampa, novela que está sendo reprisada, atualmente, na faixa das 21h da Rede Globo.



Já pensando no que fazer, com o dinheiro que ganhou na loteria, a protagonista, então, decidiu comprar uma casa, bem perto da residência de ninguém mais, ninguém menos que Tereza Cristina (Christiane Torloni).



No capítulo de sexta-feira (24) do folhetim, contudo, a vilã deve fazer o possível e o impossível, para dificultar o processo de aquisição do imóvel em frente ao seu, por Griselda.



Vale lembrar que Tereza Cristina tem implicado e até armado contra a protagonista, principalmente pelo ciúme que sente, da relação do marido, Renê (Dalton Vigh), com ela.



Fina Estampa foi escolhida para substituir Amor de Mãe, que teve as gravações interrompidas durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Griselda aceita a presença de Antenor. Marcela vai à casa de Paulo, mas ele a manda embora. Antenor finge para a mãe que mudou seu comportamento. Esther chega à clínica de Danielle para fazer seu procedimento. Wallace se revolta com Teodora ao vê-la acenar para Quinzinho, e afirma que voltará a lutar. Tereza Cristina enfrenta Íris. Tereza Cristina tenta impedir Griselda de comprar o imóvel em frente ao seu. Teodora diz a Wallace que continuará investindo em seu plano para conseguir arrancar dinheiro de Griselda. Amália conta para Antenor que a mãe deles comprou uma mansão. Teodora procura Griselda.