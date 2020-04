Fina Estampa: Tereza Cristina faz séria revelação a Renê

Fina Estampa ganhou uma reprise especial no horário das 21 horas, no lugar de Amor de Mãe. Por conta da pandemia do coronavírus, a Globo interrompeu as gravações da trama de Manuela Dias, para seguir as orientações de isolamento social feitas pelo Ministério da Saúde.



Nesta quarta-feira (22), Tereza Cristina fará uma confissão ao marido, Renê. Durante uma conversa, a ricaça afirma sentir medo de Griselda.



Na verdade, ela já percebeu que seu amor está pendendo para a mais nova milionária da cidade!



E mais sobre o capítulo de Fina Estampa:



Tereza Cristina ignora a ameaça de Renê. Quinzé e Amália convencem Griselda de que ela não pode mais trabalhar. Paulo acorda no quarto de Marcela, se desculpa e vai embora. Em frente à casa da ex-sogra, Teodora simula para os vizinhos um desespero pela falta de Quinzinho. Paulo confessa a Esther que dormiu com outra mulher. Juan procura Letícia na universidade, e a moça o destrata. Griselda encontra Teodora no hotel. Tereza Cristina vai ao encontro de Renê no restaurante.