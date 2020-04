Fiuk posa sarado no Instagram: ‘Época que podia ir na academia’

Por conta da quarentena em meio a pandemia do novo coronavírus, muitos hábitos dos brasileiros tiveram que ser pausados/reformulados, como ir treinar na academia.



Fiuk comentou sobre isso em seu perfil no Instagram, na qual publicou uma foto na qual aparece sem camisa e com um corpo todo sarado, exibindo ainda sua tatuagem.



“Essa foto é da época que a gente podia ir na academia”, declarou ele na legenda.



“Do que você tá sentindo mais falta nessa quarentena?”, questionou ele aos fãs.



Os seguidores de Fiuk não perderam tempo, e logo correram para elogiá-lo nos comentários.



“Maravilhoso esse homem”, “De um showzinho seu”, “É gato que fala?”, foram algumas das declarações dos fãs.







Manu Gavassi tem a torcida de muitas celebridades para permanecer na casa mais vigiada do Big Brother Brasil 20. Algumas estrelas até se juntaram para fazer um vídeo especial para a campanha #FicaManu, depois que a cantora foi para mais um Paredão.



Porém, os fãs famosos da sister não se resumem aos que apareceram no registro. Na última terça-feira (21), a web se surpreendeu quando Fiuk, cantor e ex-namorado de Manu, declarou sua torcida para ela.



Em seu Instagram, o filho de Fábio Jr. publicou um clique antigo da época em que os dois namoraram e, na legenda, mostrou que queria que ela continuasse no jogo.



Os seguidores, claro, ficaram em polvorosa com a imagem e encheram os comentários de elogios aos dois. Vale lembrar que Manu já mostrou diversas vezes que tem uma ótima relação com alguns de seus ex-namorados e Fiuk pareceu ser um deles.



Lembrando que Manu escapou deste paredão, e na prova que valia vaga na final do BBB20, que era um quis sobre a edição do reality, ela acabou vencendo, sendo a primeira finalista do programa deste ano.







