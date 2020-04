Fla aguarda CBF para traçar plano de benefícios a sócios e donos de pacotes de ingressos

​O clube mais poderoso do Brasil na atualidade também sente os efeitos da paralisação no calendário do futebol brasileiro e sul-americano. Sem jogos desde o dia 14 de março e ainda não tendo uma perspectiva real de quando as competições serão retomadas, o Flamengo aguarda um posicionamento oficial da CBF para traçar planos de como agir junto aos sócios-torcedores e, também, aqueles que compraram o pacote “Maracanã 2020”, que contempla entradas para jogos do time em sua casa.

me devolve meu flamengo corona virus eu n aguento mais — VT 🔌 (@rareboyvt) April 10, 2020

Mesmo que o clube entenda que qualquer atitude tomada agora possa ser precipitada, já existem cálculos internos na tentativa de minimizar prejuízos financeiros oriundos de uma natural queda de receitas, inadimplências e ressarcimento. Como destaca o ​Globoesporte.com, a direção não quer, de jeito algum, criar atrito com os rubro-negros, mas sim fomentar o sentimento de parceria e união em um período no qual os rumos da economia mundial são um verdadeiro ponto de interrogação.

O Fla conta com 114.995 sócios-torcedores. Até agora, não existe nenhum indicativo de desconto ou bloqueio no pagamento de mensalidades, mas se sabe que a frequência de entrada de dinheiro tende a cair. Com relação ao pacote “Maracanã 2020”, que prevê um mínimo de 29 jogos e o máximo de 37 (clássicos e eventual decisão da Libertadores ficam de fora) já se tem a noção de antemão que, havendo uma diminuição de partidas no calendário ou a realização de compromissos com os portões fechados, haverá a devolução de verbas em valores proporcionais, como já começou a acontecer em função de o duelo contra a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, ter ocorrido sem ninguém nas arquibancadas. Cerca de cinco mil pessoas adquiriram o benefício, com valores variando entre R$ 1.360,00 (Setor Norte, lote 1) e R$ 10.350,00 (Maracanã Mais, lote 1).

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.

Para mais notícias do Flamengo, clique ​aqui.