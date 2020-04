Fla já tem posição firmada sobre mudança em calendário e fórmula do Brasileirão

​Os dias passam, e a incógnita persiste: afinal, quando o futebol será retomado? Por enquanto, fica impossível traçar uma estimativa, mas é fato que os clubes já pensam em como lidar com o acúmulo de partidas após a pandemia de coronavírus. Junto com a CBF, existe uma tentativa de organizar minimamente o que vem pela frente, mas o ​Flamengo já bateu pé e definiu sua posição contrária à adequação do calendário do futebol nacional ao europeu, que começa em agosto e termina em junho do ano seguinte.

A solução pro calendário do futebol BR seria seguir o futebol europeu.. BR começando em Agosto e indo até maio de 2021… Maio Férias e recomeça com estaduais como pré temporada. E assim segue… O problema são as competições internacionais.. Conmebol poderia seguir tb — Jairo Filho (@JairoRochaFilho) April 2, 2020

Em entrevista à FlaTV, o presidente Rodolfo Landim disse que tal medida traria grande prejuízo econômico aos times nacionais. “ Teríamos que estender até o meio do ano que vem as receitas dos clubes. As receitas que nós teríamos de televisão certamente seriam empurradas para o próximo ano também e, consequentemente, isso causaria um impacto enorme nos clubes. E estamos esperando que elas entrem normalmente até dezembro para pagar todos os nossos compromissos e não ter um impacto muito grande”,destacou.

Eu tenho uma curiosidade. Se o futebol demorar mais um mês pra voltar, como que vão organizar o calendário?

O fato de não ter Olimpíada esse ano acaba “ajudando”? — Júlia Gomes (@Jujubinhas_rs) April 1, 2020

Além disso, no que depender do Rubro-Negro, a fórmula do Campeonato Brasileiro será mantida, com a disputa de pontos corridos em 38 rodadas. Nos bastidores, se fala sobre a possibilidade de, emergencialmente, alterar o Nacional, com a definição do campeão ocorrendo em mata-mata para diminuir a necessidade de datas. Porém, Landim foi enfático e informou sobre a real chance de a competição terminar somente no ano que vem. “Eu acho que esse é o grande desafio que a gente vai ter: conseguir datas para terminar todos os campeonatos. Já existe pelo menos um acordo dos clubes da Série A com a CBF de que a prioridade é a gente estender e terminar os campeonatos pelo menos até o dia 31 de janeiro.” Por conta da entrada de receitas importantes, a maioria das equipes também descarta deixar de lado os Estaduais.