Fla vê Adidas atrasar pagamento; acordo com empresa é diferente em relação a rivais

​Dos chamados clubes grandes do futebol brasileiro, quatro deles têm a Adidas como fornecedora de material esportivo. Porém, os contratos da gigante alemã com Flamengo, ​São Paulo, ​Cruzeiro e ​Internacional são moldados de formas diferentes. E é por isso que, no momento, apenas os cariocas vêm a empresa não honrar com os compromissos.

O ​blog do PVC explicou como são os acordos. O pagamento ao Flamengo é feito semestralmente, e a parcela que deveria ser depositada no dia 1º de abril ainda não foi honrada por conta da crise do coronavírus – veja, abaixo, nota da Adidas abaixo explicando o fato. Sendo assim, o próximo depósito está previsto apenas para o início de outubro, quando se espera que o futebol já tenha voltado à normalidade.

No caso do São Paulo, o repasse acontece mensalmente, sempre no dia 15. É por isso que não existe, no momento, um atraso, muito embora a empresa já tenha se manifestado no intuito de prorrogar depósito em função da falta de liquidez. Com Internacional e Cruzeiro, os valores não são fixos, mas sim determinados pela porcentagem de vendas em lojas. Ou seja, a dupla já sabe de antemão que passará a ganhar menos naturalmente. É fato, porém, que paulistas, mineiros e gaúchos recebem valores menores que o rival carioca e, por isso, o prejuízo será também minimizado.

Nota da Adidas:

A Adidas está em conversas com seus parceiros, nas últimas semanas, para encontrarem juntos a melhor maneira de enfrentar os impactos econômicos provocados pelo Covid-19.

Essa medida está sendo tomada, não só pela Adidas, como também por diversas companhias dentro deste novo e imprevisível contexto econômico, para proteger a longevidade de parcerias e negócios.

A Adidas segue o diálogo constante e aberto.

