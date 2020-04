Flamengo comunica patrocinador sobre provável acerto com a Amazon; veja o cenário

A paralisação no calendário do futebol em virtude da pandemia de coronavírus freou, ao menos por ora, as tratativas entre ​Flamengo e Amazon, multinacional interessada em estampar a parte mais nobre da camisa rubro-negra. O ritmo lento nas conversas, no entanto, é tratado como natural diante do cenário atual de incertezas de mercado. Nos bastidores da Gávea, há um grande otimismo de que tão logo será firmado o acerto com a empresa.

De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, o clube carioca já teria comunicado ao seu atual máster, o Banco BS2, sobre a possibilidade de acerto com a Amazon. Por força de contrato, a instituição bancária teria a preferência caso igualasse a proposta da concorrente, mas isso dificilmente acontecerá, já que as cifras discutidas com a multinacional estão muito acima do valor de mercado atual no país: R$ 40 milhões.

Como a relação entre Flamengo e BS2 é muito boa, é possível que a parceria continue, com a empresa estampando outra parte do uniforme. O contrato assinado entre clube e empresa prevê a possibilidade de rompimento unilateral a partir da metade de 2020, com um período de ‘carência’ de dois meses. Caso a Amazon feche antes, o Rubro-Negro pode optar por pagar o valor pré-especificado de multa para saída imediata.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.