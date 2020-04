Flamengo deve ceder jogadores via empréstimo em ‘novo acordo’ com Náutico; entenda

Por conta da ‘crise do coronavírus’, o Flamengo busca renegociar os termos do acordo firmado no início deste ano junto ao Náutico, referentes à contratação do jovem Thiago Fernandes. Anunciado como reforço do clube carioca em janeiro, o meia-atacante de 19 anos custaria R$ 6,5 milhões aos cofres rubro-negros, de acordo com a configuração original da negociação. As duas diretorias, no entanto, têm conversas avançadas para costurar um novo formato de negócio, em virtude do momento delicado financeiramente para os clubes brasileiros.

De acordo com a apuração do jornalista Venê Casagrande, o Flamengo pagou cerca de 300 mil euros no exato momento em que o negócio foi firmado, em janeiro. A priori, o restante do valor seria quitado em quatro parcelas ao longo da temporada, sendo a primeira delas agora em abril. Tentando convencer os dirigentes do Náutico a flexibilizar o prazo de vencimento das parcelas, o Rubro-Negro recebeu uma espécie de ‘contraproposta’ dos pernambucanos, interessados em contar com atletas do clube carioca via empréstimo.

Ainda de acordo com o jornalista, o Flamengo estaria disposto a inserir jogadores na negociação, desde que sejam, obviamente, atletas que não estão nos planos de Jorge Jesus para a temporada 2020. Os nomes ainda estão sendo avaliados internamente pelas partes, mas é possível que Matheus Dantas, Rafael Santos e Lucas Silva estejam na lista a ser disponibilizada pelo Rubro-Negro.

