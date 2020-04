Flamengo estipula data da volta aos trabalhos e se coloca à disposição de rivais

​Muito embora o momento seja de total incerteza quanto ao futuro imediato do futebol em todo o planeta, o ​Flamengo, ao que tudo indica, vai mesmo retomar as atividades em 21 de abril, um dia após o término do período de férias concedidas ao plantel em meio à pandemia de coronavírus. A posição foi externada pelo presidente Rodolfo Landim durante reunião na última terça-feira entre representantes de clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Segundo o dirigente, o Rubro-Negro se encontra preparado para receber de volta os atletas e, assim, iniciar a preparação para, quem sabe, retomar as competições no mês de maio (embora não exista nenhuma garantia de que isso irá acontecer, pelo contrário). “Já conversamos com vários clubes da Europa que estão praticando isso, temos detalhado todo esse processo, tanto de treinamentos de nossos jogadores em casa como também a volta deles”, disse Landim, conforme noticiado pelo jornalista Venê Casagrande em seu canal no Youtube.

Conforme os planos do Fla, os profissionais precisarão de cerca de 15 dias para estar novamente em forma e, assim, poder entrar em campo. Conforme o mandatário da equipe carioca, os médicos do clube, inclusive, estão à disposição dos rivais para trocar ideias e compartilhar a programação. Obviamente, isso pode ser em vão, já que o retorno às atividades ainda não 100% confirmado. No próprio continente europeu se fala da possibilidade de torneios como a Champions League serem cancelados em função do avanço do Covid-19. Na Itália, por exemplo, o Napoli havia definido uma data para a retomada dos trabalhos, mas a péssima repercussão fez a direção voltar atrás. Agora, não há uma nova programação.

