Flamengo estuda cenário e pode ter mudanças no elenco após a paralisação; saídas estão em pauta

​O ​Flamengo poderá passar por mudanças em seu elenco após o período de paralisação no futebol brasileiro. Mas o torcedor rubro-negro pode ficar despreocupado: trata-se de uma ideia que tende a trazer apenas benefícios ao time carioca.

De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, a diretoria do clube estuda a possibilidade de emprestar alguns dos jovens jogadores da base, para que estes adquiram maior rodagem e experiência. Diante da enorme concorrência que há na Gávea hoje, é bem improvável pensar nesses garotos conseguindo minutagem vestindo rubro-negro, por ora.

Além disso, os dirigentes rubro-negros sabem que as joias produzidas na Gávea consistem em um ativo valioso para o clube, vide Paquetá, Vinícius Júnior e Reinier. Mantê-los em ação e valorizados é importantíssimo, na perspectiva do mercado. Dessa forma, jogadores que integraram o elenco que disputou a primeira parte do Estadual podem ser emprestados após a paralisação do calendário. ​Yuri César e Vitor Gabriel, por exemplo, já deixaram o Rio e foram emprestados para Fortaleza e Braga (POR), respectivamente.