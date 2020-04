Flamengo mapeava mercado em busca de reforços antes da pausa; veja nomes avaliados

​Ainda há carências no poderoso elenco do ​Flamengo? Antes da paralisação no calendário em virtude da pandemia de coronavírus, comissão técnica e departamento de futebol julgavam que sim, e estavam ativos no trabalho de mapear o mercado em busca de novos reforços para o plantel rubro-negro. O ​Torcedores foi a fundo e levantou os dois setores que mobilizavam as buscas do clube, bem como os nomes avaliados para as respectivas posições. Confira:

Lateral-direito

Rafinha conta com total confiança junto à comissão técnica e prestígio junto ao torcedor, mas sua idade avançada (34 anos) e o intenso calendário de 2020 que aguarda o time rubro-negro são fatores que levaram a diretoria novamente ao mercado em busca de uma ‘sombra’ para o camisa 13. O grande caso é que os dirigentes não querem investir alto em um atleta que viria para ser reserva e, por isso, preferiram apostar nos jovens João Lucas e Matheuzinho. Essa é a posição do clube a próxima janela de transferências, a princípio em junho.

Nomes levantados: Mariano, do Galatasaray; Renzo Saravia, que fechou com o Inter; Guga, do Atlético-MG; Marcelo Herrera, do San Lorenzo; Fabricio Bustos, do Independiente; e Daniel Muñoz, que pertence ao Atlético Nacional e está na mira do Palmeiras.

Nome dos sonhos de alguns dirigentes: William*, ex-Inter e atualmente no Wolfsburg;

Goleiro

Diego Alves também conta com total prestígio e confiança junto a torcedores, comissão técnica e diretoria. Está em seu ​último ano de contrato e o desejo mútuo é pela renovação. O que leva o clube da Gávea a buscar um outro goleiro no mercado é a preparação de um ‘herdeiro’, já que o dono da camisa 1 completará 35 anos no próximo mês de junho. Mesmo que goleiros tenham maior vida útil em relação a jogadores de linha, o Flamengo já pensa no futuro.

Nome levantado: Ivan*, da Ponte Preta. Está ‘na mira’ da diretoria rubro-negra desde 2019, mas tem um alto valor de mercado e privilegiará uma transferência ao futebol europeu.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.