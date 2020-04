Flamengo suspende vendas de pacotes de jogos e ‘esboça’ ações durante quarentena

​O ​Flamengo vive uma situação financeira privilegiada, mas, ainda assim, sente os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. Ciente, o Rubro-Negro tem se planejado e analisado o contexto para não tomar decisões precipitadas. A ideia é não comprometer o planejamento a longo prazo.

De acordo com informações do ​UOL Esporte, o clube carioca congelou a venda de ‘pacotes de partidas’ para 2020 e estuda a situação para saber o que vai fazer para atender os sócios-torcedores do “Nação” durante o período sem partidas.

Até o momento, o Mais Querido não tomou nenhuma grande medida para manter os associados e vê queda nas adesões do programa. O rubro-negro pretender realizar todo um estudo de possíveis cenários antes de anunciar quaisquer providências de ‘contingência’.

Correto, o Flamengo é superavitário e absorverá a redução das receitas.

O fato é que a arrecadação (sócio torcedor, bilheteria, patrocínio…) vai sofrer redução. — Miguel Schmidt (de ) (@MiguelSchmidtMT) April 5, 2020





Sem grandes possibilidades, o Flamengo deve, segundo o ​UOL, investir em mais ações junto ao ‘Flamiguinhos’, canal infanto-juvenil de animações do próprio clube, e em mais formas de interações entre os sócios-torcedores e os jogadores do plantel. O sorteio de produtos oficiais também faz parte do projeto.

