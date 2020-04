Flamengo vai atrás de zagueiro de R$ 10 milhões e pode acionar cláusula de saída por reforço

Se Pablo Marí e Rhodolfo deixaram o ​Flamengo, a reposição aconteceu com Gustavo Henrique e Léo Pereira. Só que, mesmo assim, a informação é de que o clube foi atrás de mais um zagueiro. Trata-se de Luiz Otávio, um dos principais nomes do elenco do Ceará. A informação foi revelada pelo jornalista ​Jorge Nicola, que conversou com o presidente do Vozão, Robinson de Castro.

Segundo o dirigente, porém, a possibilidade de o atleta deixar Fortaleza é remota. Por ser um ídolo da torcida, a ideia é só permitir a sua saída com o pagamento da multa rescisória de seu contrato, que é de R$ 10 milhões. Como se trata de um atleta (defensor) de 31 anos, dificilmente alguém irá investir esta quantia, o que dá tranquilidade à cúpula cearense.

Titular absoluto, Luiz Otávio está no Ceará desde 2017, após se destacar pelo Sampaio Corrêa-MA. Inicialmente, desembarcou por empréstimo, mas logo na sequência teve seus direitos adquiridos junto ao Angra dos Reis-RJ. Seu salário está na casa dos R$ 120 mil, e o Vozão é dono de 75% do jogador. Além do Flamengo, ​Corinthians, ​Grêmio e ​Internacional também buscaram informações sobre o profissional.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.

