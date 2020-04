Flamengo vê situação econômica do Brasil ‘travar’ renovação com Jorge Jesus

Em meio à pandemia do novo coronavírus, Flamengo e Jorge Jesus seguem conversando na tentativa de encontrar um ‘ponto comum’ para poderem avançar nas negociações por eventual renovação contratual. Ambos têm interesse na ampliação do vínculo, mas veem barreira econômica impedir ‘ok’.

De acordo com informações do GloboEsporte.com, o estafe do português vê o aumento drástico no valor do euro em relação ao real como um empecilho, mas não como uma situação irredutível. O verdadeiro problema é a instabilidade do governo brasileiro e consequente possibilidade de a variação cambial continuar.

CR Flamengo v Al Hilal FC – FIFA Club World Cup Qatar 2019

Em outros termos, o ‘x’ da questão não é a alta durante a crise mundial, mas, sim, das chances reais do euro continuar aumentando. Atualmente, o valor da moeda estrangeira é R$ 6,04, mas chegou a fechar em R$ 6,12. Vale destacar que a cotação do euro era de R$ 4,40 na época em que o Mister chegou ao Rubro-Negro.

A princípio, Flamengo e Jorge Jesus devem intensificar as negociações a partir do começo do próximo mês, observando que o português chega ao Brasil na próxima sexta-feira (1º de maio). O clube e o treinador ainda não têm nenhuma conversa agendada, mas podem iniciar tratativas ‘mais próximas’.

BBB acabou. Agora eu quero meu futebol de volta, os coringas do flamengo atropelando mais um, mais taças levantadas, jorge jesus renovando, gol do gabigol. ? — Cavalinho do Flamengo (@Cavalinho_CRF85) April 28, 2020

Sem futebol, parado até ao menos o dia 30, com possibilidade de prorrogação, o Rubro-Negro ainda não sabe quando vai poder voltar aos treinos. A decisão depende do aval do Estado do Rio de Janeiro, que, caso dê o sinal positivo, permite aos times cariocas voltarem aos treinamentos na segunda-feira (04/05).



