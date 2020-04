Flávia Alessandra renova o bronzeado em casa e exibe barriga sequinha

Uau! Com o bronzeado renovadíssimo, Flávia Alessandra mostrou que está com tudo em dia na tarde deste sábado (25). Usando um biquíni listrado, a atriz exibiu a barriga sequinha em uma peça mais cavada e impactou os seguidores com o clique feito em casa.



Na legenda da publicação, a beldade aproveitou para chamar os fãs para uma live que ela vai realizar ao lado do chef Claude Troisgros, direto do Instagram do cozinheiro.



“Abastecendo a alma de poesia, já que mais tarde vou alimentar o corpo com ninguém menos que Claude Troisgros”, escreveu.



Internautas e fãs de Flávia logo rechearam a sessão dos comentários com os mais diversos elogios.



“Eu falo sereia e vocês gritam: FLÁVIA ALESSANDRA”, brincou uma pessoa. “Arrasando como sempre”, afirmou outra.



Sororidade







Any Gabrielly, integrante do grupo multinacional Now United, tem feito sucesso com suas lives diárias para entreter o público durante a quarentena.



Na última terça-feira (14), Any conversou com Taís Araújo e Flávia Alessandra sobre carreira, representatividade e sobre as mudanças na rotina por conta do isolamento social. Durante o bate-papo, as duas elogiaram muito a cantora.



Taís mencionou a importância da Any na posição de destaque que ela está: “É importante você saber quem você é. Tem um monte de menina que parece com você que vai se achar possível, não só ser cantora, ser famosa, mas ser médica porque você existe, ser engenheira porque você existe, ela vai achar possível ser cantora porque você existe.”



A atriz ainda complementou “Eu acho que é importante sim você saber a importância de uma pessoa com as suas características físicas tem na vida de outra pessoa. Representatividade importa, porque a pessoa se sente possível e tem a chance de sonhar.” E finalizou a transmissão enaltecendo a Any “Você existir é muito importante para mim, para a minha filha. É muito importante para todas as meninas e mulheres desse país.”



Logo em seguida a performer ligou para a também atriz, Flávia Alessandra, que também fez questão de elogiar a jovem de 17 anos.



Eu queria mesmo era ser gêmea desse corpo! Jesus!!



