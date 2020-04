Flu celebra resultado de campanha de sócios mesmo em meio à pandemia

​No início de abril, já com o calendário do futebol brasileiro paralisado em função da pandemia de coronavírus, o ​Fluminense anunciou descontos extras em ingressos para jogos do clube como mandante aos sócios que se mantivessem adimplentes durante o período e também àqueles que aderissem ao programa mesmo com a equipe sem atividades. Pois, na manhã desta sexta-feira, através de nota oficial, o Tricolor celebrou o resultado da campanha.

“A força e apoio da torcida tricolor, em meio a um momento delicado e de incertezas em todo o mundo por conta do COVID-19, pode ser registrada pelo clube que teve, para cada associado que pediu desligamento, um total de três novos sócios. Em termos de comparação, usando como base meses com poucos jogos, como dezembro e janeiro, a taxa de adesão durante o período de quarentena supera a de evasão e as saídas têm sido menores do que esses meses com menos partidas”, diz parte do texto.





O documento ainda traz uma fala do presidente Mário Bittencourt dando fala que o “Sócio Futebol se tornou uma das poucas fontes de receita recorrentes do clube e tem sido fundamental para manter as atividades, incluindo o pagamento dos salários de jogadores e funcionários”. Por isso, a ideia é seguir com a campanha, gerando ainda mais benefícios. “A pontuação obtida pelo pagamento das mensalidades durante a quarentena terá valor dobrado no programa de pontos do Sócio Futebol, a ser lançado no segundo semestre. Além disso, uma placa móvel com o nome de cada um será exibida atrás do gol em frente ao Setor Sul do Maracanã assim que as competições voltarem a ser disputadas. Os sócios seguirão recebendo em primeira mão, via e-mail, conteúdos especiais criados para aliviar o momento delicado imposto pela quarentena.”

