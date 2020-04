Fluminense ofereceu Pedro a outro clube brasileiro para ‘barrar’ Flamengo, revela dirigente

​Em meados de 2019, o ​Flamengo estava em uma verdadeira ‘cruzada’ atrás de um camisa 9 de ofício. Apesar de todo o prestígio em torno de Gabriel Barbosa, Jorge Jesus queria mais um centroavante de peso para ampliar o leque de opções do elenco, e o nome encontrado por treinador e departamento de futebol conjuntamente foi Pedro, do ​Fluminense.

Apesar de precisar do dinheiro, o Tricolor Carioca não aceitou vender seu maior ativo à época ao grande rival, negociando o atacante à Fiorentina (ITA) por cifras um pouco menores. O que ninguém sabia até essa semana é que um terceiro clube da Série A esteve na jogada, mas de maneira ‘indireta’. Em entrevista concedida à Fox Sports e repercutida pela ​Coluna do Fla, Alexandre Mattos, ex-dirigente do Palmeiras, revelou que foi procurado por Celso Barros, então vice-presidente de futebol do Fluminense.

“Ninguém quer vender para rival. O Fluminense, quando o Flamengo foi no Pedro, o vice-presidente me ligou e falou que não queria vender para o Brasil, mas se não fosse para fora, se o ​Palmeiras queria comprar. Eu falei que comprava, mas que não tinha dinheiro. Era 12 milhões de euros. Ele falou “paga como quiser, mas para o Flamengo não vai”, contou.

No início de 2020, o Rubro-Negro acabou, enfim, conseguindo fechar a contratação do jogador, firmando um empréstimo de uma temporada junto à Fiorentina.

