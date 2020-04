Foto da família marca estreia de Bruno Gagliasso como fotógrafo

Há tempos Bruno Gagliasso esbanja beleza nas fotos cheias de amor que compartilha. Agora, o ator estreia oficialmente como fotógrafo profissional. Gagliasso assina a capa e recheio da revista Marie Claire de maio, que traz Giovanna Ewbank grávida, abraçada com os dois filhos mais velhos, Titi (6) e Bless (5).



Em suas redes sociais, Gagliasso dividiu a felicidade de sua experiência com imagem linda, representando o mês das Mães.



Bruno Gagliasso encanta web em clique fofo com Titi e Bless



“Em tempos tão difíceis como o que vivemos o que nos salva é o amor. E é com amor, beleza e poesia que a @marieclairebr de maio chegará às bancas e plataformas digitais. Nas fotos busquei retratar toda cumplicidade que existe entre nós, todo afeto que nos atravessa e nos conecta. Contei com muita gente para me apoiar em minha estreia como fotógrafo profissional, entre elas a produtora @vandecazimmermann que enviou equipamentos e tudo que a gente precisava e a direção competente da @brunacastanheira. O resultado é uma edição que celebra a vida e o amor em muitas formas. A @lauraancona teve uma conversa muito sensível e emocionante com a @gioewbank e eu contribui com algumas reflexões sobre os dias que estamos vivendo. Estou muito orgulhoso de todo esse trabalho e quero muito que vocês confiram, a partir da próxima sexta, dia 1°. Obrigado a toda equipe da #MarieClaire por trazer leveza aos nossos dias e por eternizar esse momento tão bonito para minha família.



Giovanna Ewbank posa de biquíni com barrigão em foto de Títi







Gravidez



Na edição especial da revista, Giovanna fala sobre sua primeira gestação.



“Nunca quis ter filho, sempre falei sobre isso… Mas só até encontrar meus dois, a Titi e o Bless. Havia inclusive congelado óvulos, aos 30 anos. Na época, eu e Bruno decidimos que não queríamos filhos biológicos, estávamos muito bem com a Titi. E que, se fôssemos ter outro filho, seria do coração também. Estávamos muito felizes com essa decisão. Só congelei porque pensei ‘vai que lá na frente mude de ideia’. A gravidez foi uma surpresa e uma loucura – o Bless tinha chegado havia apenas quatro meses. Estava me prevenindo, fazíamos tabelinha, e na semana que descobri a gravidez, iria a São Paulo colocar o DIU. Eu e Bruno ficamos assustados, meio sem reação, sem saber o que fazer.”



Titi é só estilo ao posar com pet e Giovanna Ewbank baba



Anúncio da gestação



Em dezembro do ano passado, Giovanna Ewbank encheu de luz as redes sociais, com uma notícia maravilhosa.



A esposa de Bruno Gagliasso, mãe de Titi (6) e Bless (5), contou estar grávida de 3 meses.



“Ops…a família cresceu! Agora somos cinco! Fomos pegos de surpresa e a ficha ainda está caindo rsrsrs… Estou no terceiro mês de gestação e ainda não sabemos o sexo do bebê, o que podemos dizer agora é que estamos muito felizes e o momento é de muito amor e felicidade!”, escreveu ela.



Bruno Gagliasso também anunciou a novidade, repostando a foto da esposa e contando que será papai de novo!



“Nossa família cresceu. Vou ser PAPAI de novoooooo!!!!”.



Giovanna Ewbank e Gagliasso se declaram para Bless em aniversário