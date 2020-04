Friends vai chegar à nova plataforma HBO MAX em maio

A HBO MAX, nova plataforma de streaming da HBO, vai lançar seu novo serviço dia 27 de maio e com uma surpresa para os fãs de Friends: as 10 temporadas do programa vai estar completa na plataforma.

Até final de 2019 a série protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matt Perry estava na Netflix, mas foi vendida posteriormente para a HBO MAX.

Mas o programa especial de Friends não deve chegar ao streaming dia 27 de maio como estva previsto inicialmente.

O especial foi colocado em espera devido ao surto de coronavírus, e só vai chegar à plataforma no começo de 2021, de acordo com o site Deadline.



Coronavírus impede a nova reunião de Friends



E enquanto os fãs esperam por Friends, HBO MAX também vai disponilizar dia 27 ‘milhares de horas de conteúdo’, podendo incluir no serviço títulos como Coringa, Mulher Maravilha, Esquadrão Suicida, Shazam, Aquaman, todos os Batman e Superman, O Mágico de Oz, Casablanca, Citizen Kane, The Shining, A Star is Born, Singin ‘in the Rain, 2001: Uma Odisséia no Espaço, Crazy Rich Asians e muito mais.



Reunião de Friends por Zoom



Os atores da extinta série Friends estavam prontos para gravar um programa especial, mas devido à pandemia do coronavírus, as filmagens foram colocadas em espera até que a situação melhore.

Porém, um episódio adicional ao programado pode ser transmitido com as imagens da reunião que os atores tiveram usando o aplicativo de vídeo Zoom.

As imagens foram capturadas via Zoom, e deve se tornar um episódio de bônus especial para ajudar os fãs até que as restrições à pandemia sejam levantadas.



Gravação de especial de Friends é adiada por causa do coronavírus



Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer devem retornar à comédia no programa HBO Max, que está previsto para ser lançado ao mesmo tempo que o novo serviço de streaming, onde os assinantes poderão encontrar todos os episódios originais da comédia clássica.

No entanto, o fechamento de Hollywood devido ao coronavírus prejudicou a produção, confirmaram as fontes ao site Deadline.

“Assim que as filmagens foram canceladas, todos começaram a entrar em pânico, pois demorou muito tempo para alinhar seus horários, havia um profundo medo de que demorasse um ano ou mais para reunir todos”, disse uma fonte.

“Courtney imediatamente organizou uma reunião no Zoom para eles e todos se registraram para conversar, debater e levar os produtores para uma sessão que eles chamaram de ensaio falso e conversaram por quase duas horas. As sessões de Zoom foram muito divertidas, e há material hilário que eles esperam que possa ser transmitido como uma série de teasers ou até como um especial independente”, revela o informante.



.Aos 51 anos, Jennifer Aniston ainda pensa em ter filhos







Anteriormente, LeBlanc havia sugerido que eles haviam conseguido se reagrupar e filmar o especial antes do COVID-19, e disse ao à Kelly Clarkson em seu talk show: “Nós éramos seis, juntos e conversando sobre os bons velhos tempos”, explicou o ator.

Friends foi ao ar por 10 temporadas, encerrando em 2004.