Funcionários do programa de Ellen DeGeneres fazem reclamação

Alguns trabalhadores da equipe do popular programa de Ellen DeGeneres estão furiosos pela falta de comunicação sobre seus pagamentos, em meio a quarentena devido a atual crise do coronavírus.

A equipe do programa, que tem mais de 30 empregados, reclama, segundo o jornal New York Post, que ainda ‘não foi informada’ sobre questões relacionadas ao pagamento, suas horas de trabalho ou as consultas sobre sua saúde mental e física há mais de um mês.

DeGeneres vem filmando o programa em sua casa, e contratou uma companhia de tecnologia externa para ajudá-la a transmitir diariamente seu talk show em sua casa, o que enfureceu ainda mais a equipe, por ela não tê-los chamado.

Como se não bastasse, eles reclamam que na semana passada foi enviado um aviso aos empregados para que se preparassem para uma redução em 60% de seu salário, inclusive se o programa continuasse no ar.

Só quatro dos membros principais da equipe atualmente estão trabalhando na ‘versão remota de transmissão’. Fontes disseram que esse tratamento desconsiderado é inconsistente com a mensagem diária que DeGeneres dá ao seu público, de ‘serem amáveis’, quando ela mesma, supostamente não está sendo com sua equipe.

Um porta-voz da Warner Bros. Television, que distribui o programa, disse: “Nossos produtores executivos estão comprometidos a cuidar do nosso pessoal e da equipe, e tomaram muitas decisões levando todos em consideração”, limitou-se a dizer.

O estúdio disse que a equipe toda recebeu um pagamento constante, e confirmou que o mesmo sofrera uma redução.



Acusações



Há alguns dias Ellen Degeneres recebeu diversos comentários negativos através das redes sociais logo após o apresentador de podcast Kevin T. Porter pedir que histórias insanas dela fossem reveladas.

“No momento precisamos de um pouco de gentileza. Você sabe, daquele tipo que a Ellen DeGeneres sempre fala! Ela também é sabidamente uma das pessoas mais malvadas que existem. Responda com a história mais insana que você já ouviu dela sendo má e para cada uma delas doarei US$ 2 para instituições de caridade”, escreveu ele.

Diversas respostas surgiram à essa publicação, e apesar de muitos dizerem que se tratava de uma acusação gratuita contra ela, muitos relatos negativos surgiram.

“Após trabalhar para a Ellen por cinco anos, uma amiga saiu para ter um filho e encontrou um emprego melhor, sindicalizado e com vários benefícios. A Ellen implorou para que ela retornasse e a demitiu uma semana depois, sem justificativa. Minha amiga sofreu durante um ano, com um filho e sem benefícios”, afirmou uma mulher.

“Uma amiga trabalhava no estúdio dela, sorria e desejava bom dia sempre que passava ao seu lado, um dia ela ficou furiosa. ‘Quem você acha que é? Você não deve olhar para mim’. A Portia estava ao lado dela, ficou constrangida e tentou acalmá-la”, revelou outro relato.

“Eu servi a Ellen e a Portia em um brunch. Ela escreveu uma carta para o proprietário reclamando do esmalte barato nas minhas unhas (elas não estavam no prato dela, apenas nos meus dedos mesmo). Eu tinha trabalhado até tarde, isso foi na manhã seguinte e quase fui demitida”, contou mais uma pessoa.