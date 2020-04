Fundador do Wikileaks, Julian Assange, é pai de dois bebês

O jornal inglês The Mail on Sunday revelou esta semana que o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, teve dois filhos com a advogada que o representava enquanto ele estava refugiado na embaixada do Equador em Londres, lutando contra a extradição para os Estados Unidos.

A publicação descobriu que a advogada sul-africana Stella Morris, de 37 anos, está noiva de Assange desde 2017 e juntos tem dois filhos, de 1 e 2 anos, ambos concebidos enquanto Assange estava na embaixada.



O jornal mostrou fotos de Assange com um bebê, identificado como seu filho mais velho, que ele disse ter sido ‘contrabandeado’ para a embaixada para poder conhecê-lo. Ambas crianças são cidadãs britânicas. Assange tinha visto os nascimentos dos filhos em um link de vídeo.

Assange foi retirado da embaixada no ano passado após um impasse de sete anos e agora está preso na Grã-Bretanha lutando contra a extradição para os Estados Unidos por acusações de hacker e espionagem. Seus apoiadores dizem que o caso dos Estados Unidos contra ele é político e que ele não pode receber um julgamento justo se for levado para lá.











Morris disse que optou por falar agora sobre os bebês porque está preocupada com a chance de Assange pegar o coronavírus na prisão e quer que ele seja levado para prisão domiciliar, também com o intuito de estar com os filhos.

“Eu amo Julian profundamente e realmente quero me casar com ele”, disse ela ao jornal.

“Nos últimos cinco anos, descobri que o amor faz com que as circunstâncias mais intoleráveis ​​pareçam suportáveis, mas isso é diferente: agora tenho pavor de nunca mais vê-lo vivo.”, lamentou, indicando que as condições na prisão não são boas.



O programador australiano de 48 anos também é pai de Daniel Assange, de 31 anos.



Pamela Anderson sempre se preocupou pela saúde do amigo Julian Assange. A atriz, modelo e ativista revelou ao programa The View em novembro do ano passado que o fundador do WikiLeaks perdera quase 14 quilos atrás das grades.

Assange foi removido à força da Embaixada do Equador em Londres em abril, depois que as autoridades retiraram seu asilo. Ele está preso na prisão de segurança máxima de Belmarsh do Reino Unido desde então, depois que os legisladores o sentenciaram a 50 semanas atrás das grades por violar a fiança e aceitar uma oferta de asilo na Embaixada do Equador em 2012, enquanto enfrentava processo de extradição para a Suécia. Assange ainda enfrenta processo de extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de conspirar para invadir um computador do Pentágono.



Anderson teme que seu amigo morra atrás das grades: “Sua saúde realmente deteriorou. Ele perdeu quase 14 quilos desde que eu o vi (em maio) e ele já estava muito magro naquele momento.”.

Pamela espera que ele não seja extraditado para os Estados Unidos: “Eu não acho que ele estará protegido na prisão. Acho que há muito perigo em torno de sua vida. É devastador que as pessoas tenham se apaixonado por essa campanha de difamação, especialmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos abraçaram toda essa propaganda. É realmente frustrante”, lamentou a modelo.

“Os crimes de guerra precisam ser punidos e não foram. Os crimes de guerra que ele expôs, ninguém fez nada a respeito, mas o colocaram na cadeia para calá-lo”, afirma.



