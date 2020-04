Futebol sem torcida? Presidente da Conmebol indica medida para retorno do esporte

​ O futebol parou por conta da pandemia do novo coronavírus e ainda não tem data para voltar, no entanto, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez , se mostrou otimista quanto à conclusão do calendário sul-americano do esporte em 2020.

Em entrevista concedida à agência britânica ‘Reuters’, o mandatário da confederação explicou que a situação ainda pode demorar para se normalizar, no entanto, indicou possível medida paliativa para eventual retorno das competições.

“Acho que as coisas voltarão ao normal, mas isso vai levar tempo. E é claro que quero ver estádios cheios. Mas se a forma de ter o futebol de volta é jogar sem torcedores, então é assim que vamos jogar”, comentou Domínguez, conforme recorte do ​GloboEsporte.com.

O dirigente paraguaio tem consciência de que o cenário não é tão simples e que cada país deve ser observado de forma individual, considerando que cada nação foi impactada de uma maneira pelo COVID-19, antes de pensar no retorno do esporte.

eu não vejo problema de ver de casa, se falarem que pode ver jogo mas sem aglomeração, xingo do sofá tranquilo kkkkk — Carvalho ⓟ (@_carvalho99_) April 3, 2020





“A Libertadores pode recomeçar quando os campeonatos locais voltarem, embora a capacidade de transporte também seja importante, tendo em vista que a maioria dos países fechou suas fronteiras”, completou. A princípio, a suspensão do principal torneio do continente vai até o dia 05 de maio.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.