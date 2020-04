Futuro de Marcos Paulo segue como ‘incógnita’ no Fluminense – veja o cenário

Enquanto faz contas e busca alternativas para honrar seus compromissos em meio à pandemia do coronavírus, o ​Fluminense lida com outra situação ‘incômoda’ em seus bastidores: ​o futuro de Marcos Paulo. Talento puro, o garoto de 19 anos é adorado pela torcida e é visto como o principal ativo do atual elenco tricolor, o que deixa a diretoria ‘entre a cruz e a espada’.

De acordo com a apuração do UOL Esportes, as conversas de renovação contratual estão, neste momento, emperradas. Mantê-lo nas Laranjeiras era desejo da diretoria para 2020 mas, a repentina reviravolta de calendário – que atingirá em cheio as finanças de todas os clubes do futebol nacional -, pode acabar forçando uma negociação antecipada.

No início do ano, o Tricolor Carioca rejeitou uma oferta do ​CSKA Moscou no valor de 7 milhões de euros (R$ 33 milhões) por 50% do passe de Marcos Paulo. Tais cifras foram consideradas insuficientes pela diretoria do clube, que acreditava que o jogador valorizaria ao longo do ano e renderia um valor maior. Vinculado ao Fluminense até junho de 2021, o atacante tem multa rescisória estipulada em 45 milhões de euros para equipes do futebol estrangeiro.

