Gabi Martins, do BBB20, dança música de Lexa no Instagram

Gabi Martins foi mais uma pessoa a conquistar o Brasil após sua passagem no BBB20, com sua carreira musical decolando como nunca.



Nesta quarta-feira (22), Gabi impressionou os seguidores nos Stories do Instagram ao aparecer dançando e rebolando de baby doll.



BBB20: Sisters eliminadas estão se dando bem na vida real



A música em questão se tratava de Lexa, hit lançado por Lexa recentemente como aposta na quarentena aos fãs, na qual Gabi afirmou estar “viciada”.



Vale lembrar que esta não foi a primeira vez que Gabi performou a música de uma grande artista brasileira ao acordar, tendo dançando Dowtown de Anitta e J Balvin na terça-feira (21).







BBB20: Gabi Martins ‘arrocha’ na rua com som do vizinho



Gabi Martins respeita a decisão de Guilherme







O BBB20 entrou para a história do reality muito por conta de seus participantes e das diversas situações que foram ocorrendo na casa durante os meses.



No quesito relacionamentos, dois acabaram de fato acontecendo: Marcela e Daniel e Gabi e Guilherme, mas ambos com polêmicas e uma resposta nada positiva do público. Com a relação destes últimos, o público apontou como tóxica e abusiva por diversas oportunidades.



BBB20: ‘Vamos seguir como amigos’, diz Guilherme sobre Gabi



Após Gabi também deixar o BBB20, ficou no ar a dúvida se eles reatariam o romance, mas na sexta-feira (17), Guilherme afirmou que ambos continuariam apenas amigos a partir de agora.



Por meio dos Stories do Instagram, Gabi se pronunciou a respeito da resposta de Guilherme, e garantiu que respeitará a decisão do modelo.



Ex-BBB Guilherme se afasta da web: ‘Saúde mental vem primeiro’



“Vim aqui me pronunciar em respeito aos meus fãs e meus amigos que estão preocupados comigo. Quero dizer que estou bem e que respeito a decisão. Torço muito por ele e pela família dele. Quero levar só coisas boas disso tudo. Podem ter certeza de que meu carinho por vocês não mudou e nunca vai mudar”, afirmou Gabi.



Lembrando que eles não chegaram a se encontrar para ter uma conversa definitiva quanto ao relacionamento e Guilherme chegou, inclusive, a anunciar o afastamento das redes sociais após inúmeras cobranças em relação a Gabi.







BBB20: Gabi Martins compõe música sobre Guilherme



BBB20: Gabi Martins fala que ganhou 9kg dentro da casa



BBB20: Gabi Martins comanda live e abre o jogo sobre Guilherme