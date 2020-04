Gabi Martins revela que se arrepende de ‘fora’ que deu

Gabi Martins resolveu interagir com os fãs nesta quarta-feira (22). Por meio de seus stories do Instagram, a cantora deu alguns detalhes sobre sua vida pessoal.



Com um filtro da brincadeira “Eu Nunca”, em que se revelam coisas que já fez ou nunca fez, a ex-sister acabou fazendo declarações bastante íntimas.



Uma delas foi que Gabi se arrependeu de um ‘fora’ que já deu em alguém na sua vida. A cantora afirmou que queria ter ficado com alguém para quem disse ‘não’ em determinado momento.



Ainda na ocasião, a ex-BBB também contou aos seguidores que já criou um perfil fake para ‘stalkear’ alguém no Instagram.



Para ambos os casos, Gabi não revelou nomes, o que deixou todo mundo bastante curioso. Quem será?







Gabi Martins está solteira!



Gabi e Guilherme não estão mais juntos. O ex-brother contou que ele e a sister conversaram e definiram de vez o status de relacionamento deles.



O modelo tinha saído do Big Brother Brasil 20 achando que estava namorando, lá dentro a cantora disse que não queria saber dele, ele apagou as fotos com ela, depois ela falou que queria sair e conversar, ele concordou em se encontrarem, ela disse que teria que ser pessoalmente em Belo Horizonte…



Porém, a relação confusa se cessou e eles optaram por seguirem caminhos opostos mesmo. Em seu Instagram, Guilherme explicou que eles conversaram e que ficarão apenas na amizade.



“Vamos seguir como amigos”, explicou ele.



